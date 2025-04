Buona la prima, tra sport e amicizia, per il Trofeo Play Judo

Bella mattinata, di sport in amicizia, al Palazzetto ‘Luigi D’Adamo’ del complesso comunale dell’Oratorio Salesiano a Vasto dove è andata in scena la prima edizione del Trofeo Play Judo organizzato dal Centro Ginnico Vastola diretto dall’insegnante tecnico Aniello Vastola.

All’appuntamento sportivo, targato CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), hanno preso parte oltre 200 giovanissimi atleti di squadre provenienti, oltre che dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Puglia, dalla Campania e dalle Marche.

La pratica e la disciplina del judo con i suoi valori di correttezza e rispetto reciproco, sviluppando la passione per lo sport come strumento di crescita e formazione sana, sono stati al centro di una manifestazione propedeutica per le categorie Bambini (2018, 2019, 2020 e 2021), Fanciulli (2016 e 2017) e Ragazzi (2014 e 2015).

Emozionante la sfilata iniziale, sulle note di “We are the world“, di tutti i protagonisti e la loro disposizione sull’ampio tatami, diviso in tre sezioni, sistemato al centro dell’impianto sportivo sulla cui tribuna centrale hanno trovato posto, in grande numero, genitori, familiari e accompagnatori dei piccoli judoka.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale presente l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco, che ha premiato alcuni degli atleti che si sono messi in luce nelle varie prove, con medaglie al collo e cappellini.

Un bilancio sicuramente soddisfacente e incoraggiante per la prima edizione e già lo spunto, per il maestro Vastola, il suo team e i più stretti collaboratori, a voler pensare e programmare altri appuntamenti del tipo in futuro, sempre nell’ottica della promozione dello sport e delle opportunità formative e di crescita per i più giovani.