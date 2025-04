"La Pedalata di San Vitale", un'avventura tra natura e amicizia

Oggi è stata una giornata straordinaria per la Ciclistica Valle Trigno, che ha organizzato un evento imperdibile: la pedalata denominata "San Vitale, patrono di San Salvo". La pioggia di ieri ha lasciato spazio a un cielo sereno, creando l’atmosfera perfetta per radunarsi in piazza. Gli appassionati di ciclismo, grandi e piccini, si sono ritrovati con sorrisi e tanto entusiasmo, pronti a vivere insieme un’avventura all’insegna della natura e della convivialità.



Il gruppo, composto da ciclisti esperti e neofiti, è partito all’unisono, seguendo il ritmo dei pedali mentre ci si avviava verso Furci. La strada era fiancheggiata da paesaggi incantevoli, dove gli alberi e i campi verdi sembravano applaudirci al nostro passaggio. Il profumo dell’aria fresca riempiva i polmoni di energia e positività, trasformando ogni sforzo in pura gioia. Si sentiva nell’aria l'eccitazione di una giornata condivisa, non solo tra ciclisti, ma anche tra amici che si ritrovano per celebrare una tradizione che unisce la comunità.



Arrivati a Furci, ci siamo concessi una meritata pausa presso un accogliente bar locale. Le chiacchiere e le risate rimbombavano tra le mura del locale, mentre ognuno si riforniva di energia con gustosi snack e bevande fresche. Questo momento di ristoro ha rappresentato non solo un’opportunità per rinvigorirsi, ma anche un’occasione per stringere legami più forti e condividere storie di avventure passate. È incredibile come, anche solo in poche ore, una semplice pedalata possa trasformarsi in un'esperienza di amicizia e condivisione così intensa.



La giornata si è poi suddivisa in due gruppi: uno ha proseguito su strade pianeggianti, mentre l’altro ha affrontato i colli sovrastanti San Salvo in mountain bike. I percorsi scelti hanno offerto a ciascun gruppo sfide diverse, ma entrambe le strade ci hanno condotto verso la stessa meta, quella di divertirci e godere della bellezza che ci circondava. Il gruppo di mountain bike ha potuto sperimentare il brivido delle discese e la fatica delle salite, dando vita a momenti di adrenalina pura e confraternita tra ciclisti.



Alla fine di questo emozionante tragitto, tutti ci siamo ritrovati a Montalfano presso il bar "Il Ritrovo". Con il sole che cominciava a salire , abbiamo brindato insieme, sorseggiando aperitivi e riflettendo sull’entusiasmo della giornata. Le risate echeggiavano mentre i racconti delle varie esperienze pedalate si intrecciavano, creando un’atmosfera di calore e allegria. Ogni bicchiere sollevato era un simbolo di gratitudine verso la nostra squadra, verso la natura e verso i momenti di felicità condivisi.



Alla fine della giornata, dopo aver trascorso questi momenti indimenticabili, è arrivato il momento di tornare a casa. Mentre ci separavamo, era impossibile non sentirsi arricchiti da questa esperienza. La pedalata di San Vitale non è stata solo un evento sportivo; è stata una celebrazione dello spirito di comunità, dell’amicizia e della bellezza dei piccoli momenti di vita.



Con cuori leggeri e sorrisi sulle labbra, siamo tornati a casa, portando con noi non solo il ricordo di una giornata di pedalate, ma la certezza che la prossima avventura è già all’orizzonte. Perché, in fondo, è proprio questo il bello del ciclismo: vedere il mondo scorrere davanti a noi, scoprire nuovi sentieri e coltivare relazioni che durano nel tempo. Alla prossima pedalata, amiche e amici!