"Shine to share", la giovane sansalvese Roberta Maria Di Bartolomeo selezionata tra i content creator della Chiesa Cattolica

E' Roberta Maria Di Bartolomeo della Parrocchia San Nicola Vescovo, cresciuta in Azione Cattolica, la sansalvese selezionata tra i Content creator della Chiesa Cattolica.

Lo scorso marzo ha partecipato a “Sharing to share”, un contest promosso dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e rivolto ai giovani con l'obiettivo di valorizzare l'utilizzo dei social network attraverso la realizzazione di un video spot di un'esperienza vissuta all'interno della Chiesa, e Roberta Maria ha raccontato la Bellezza di un Campo ACR Parrocchiale.

I 100 giovani selezionati provenienti da tutta Italia adesso accederanno alla seconda fase del progetto che prevede l'opportunità di seguire un corso online organizzato dall'Università Cattolica di Milano e un work shop in presenza a Seveso presso il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi.

Un modo per formare le nuove generazioni all'uso dei social media in modo competente e in prospettiva professionale coerente con i valori e la missione della Chiesa Cattolica.

Lo step successivo li vedrà poi a Roma, dove in occasione del Giubileo dei Giovani avranno la possibilità di raccontare attraverso video e reel le emozioni dei ragazzi che raggiungeranno la capitale da tutto il mondo. Quindi una giuria di qualità selezionerà tra di loro, entro il 30 settembre, 20 giovani (1 per ogni regione) che avranno realizzato i video più creativi ed in linea con i valori della Chiesa offrendogli l'opportunità di diventare Ambassador per la CEI (Instagram, Facebook, X, Tik Tok).

Una opportunità per “comunicare bene il bene” e lanciare messaggi di speranza, di pace e di fede anche nel mondo digitale, insomma giovani chiamati a costruire ponti e annunciare il Cristo anche e soprattutto dove la fede cristiana e' derisa o emarginata - per usare le parole del neo eletto Papa Leone IV.

Auguri alla nostra Roberta Maria.