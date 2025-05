"No Other Land", proiezione alla Città del Cinema Vasto

La Città del Cinema Vasto sarà la terza sala d’Abruzzo a proiettare il film documentario “No Other Land”, distribuito da Wanted Cinema, con il patrocinio di Amnesty International Italia e il sostegno di Medici Senza Frontiere, premiato alla Berlinale 2024, agli EFA (European Film Awards) 2024 e vincitore come Miglior documentario agli Oscar 2025.

Questo film, realizzato da un collettivo palestinese-israeliano di quattro giovani attivisti, è stato co-creato durante i tempi più bui e spaventosi della regione, come atto di resistenza creativa contro l’Apartheid e come ricerca di un cammino verso l’uguaglianza e la giustizia.

“Crediamo - sottolinea Lorenzo Antonellini, presidente dell'associazione politico-culturale Impatto che promuove questo appuntamento - che film come No Other Land debbano essere mostrati ovunque, a partire dalle scuole, per rompere il silenzio complice che circonda il genocidio in corso perpetrato da Israele. Senza l'azione coraggiosa di associazioni indipendenti, opere di questo valore verrebbero oscurate da una società che preferisce voltarsi dall’altra parte anziché denunciare con fermezza l’orrore".

Antonellini introdurrà la discussione antecedente alla proiezione in compagnia di Renata de Rugeriis, Antonio Petrucci (rispettivamente responsabile e tesoriere della Circoscrizione Abruzzo - Molise di Amnesty International), Giulia de Donato Fasoli (presidente Arci Chieti) e Lino Salvatorelli (presidente Arci Vasto).

“Invitiamo la cittadinanza - continua Antonellini - a venire a Città del Cinema di Vasto, che ringraziamo per la disponibilità, il 16 maggio dalle 18:00 e a prendersi un momento di riflessione su quello che accade a Gaza e in Cisgiordania sotto gli occhi di un mondo inerme”.

Costo del biglietto €6,50