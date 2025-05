Pedalata della Ciclistica Valle Trigno, avventura tra storia e natura

Giornata memorabile per i ciclisti della Ciclistica Valle Trigno! Con un entusiasmo palpabile e le biciclette pronte all’azione, il gruppo è partito alle 7 del mattino per una lunga pedalata che li ha portati verso una delle mete più suggestive della regione: Manoppello. L’obiettivo? Raggiungere la storica Basilica del Volto Santo!



L'aria fresca del mattino avvolgeva i ciclisti mentre si mettevano in marcia, le ruote scorrevano sull’asfalto e i sorrisi si moltiplicavano ad ogni colpo di pedale. I paesaggi della campagna abruzzese, con i loro colori vivaci e gli odori della natura, hanno accompagnato questo gruppo di appassionati che non si è fatto intimidire dalla fatica. Si percepiva un forte legame tra ogni ciclista, uniti dalla passione per la bicicletta e dalla gioia di condividere quest’avventura.



Dopo ore di pedalate, finalmente la Basilica del Volto Santo è apparsa all’orizzonte, maestosa e carica di storia. È stato un momento di grande emozione: il silenzio reverente ha accolto il gruppo, che si è preso un attimo per riflettere e ammirare la bellezza del luogo. Non è solo una meta fisica, ma un simbolo di fede e arte, un posto dove la fatica del viaggio ha trovato il suo premio.



Ma la giornata non è finita qui! Dopo essersi ristorati e aver scambiato storie, il gruppo ha intrapreso la via del ritorno verso San Salvo. La luce del tramonto ha creato un'atmosfera incantevole, trasformando i colori del cielo mentre i ciclisti si avviavano a termine di questa fantastica avventura. Ogni pedalata era un passo in più verso il ricordo di un’esperienza straordinaria, fatta di amicizia, fatica e bellezza.



Non è stata soltanto una lunga pedalata; è stato un viaggio di scoperta, un giorno di connessione con la natura e con gli altri. La Ciclistica Valle Trigno ha dimostrato ancora una volta che ogni avventura su due ruote è un’opportunità per crescere e per condividere momenti indimenticabili. Non vediamo l'ora di nuove avventure che ci attendono sulle strade da esplorare!