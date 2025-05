A Roma per il Giubileo con la ProLoco San Salvo, iscrizione aperta a tutti

GIUBILEO DELLE PRO LOCO A ROMA

Domenica 29 giugno 2025 sarà il giorno dedicato al Giubileo delle Pro Loco.

PROGRAMMA: Ritrovo dei partecipanti alle ore 4:00 in Piazza Aldo Moro a San Salvo, nel parcheggio del teatro Aldo Moro.

Arrivo a Roma alle ore 8:30.

Raduno delle Pro Loco in Piazza Pia alle ore 9:00, dove verrà consegnato un kit delle Pro Loco per il Giubileo.

Ore 9:30 inaugurazione delle infiorate in via della Conciliazione e piazza Pio XII;

ore 10:00 Santa Messa in Piazza San Pietro;

ore 12:00 benedizione del Santo Padre;

pranzo libero; ore 15:00 ingresso dalla Porta Santa con la maglia e il cappellino che troverete nel Kit. Al termine, viaggio di rientro, cena in autogrill libera. Arrivo a San Salvo in Piazza Aldo Moro ore 21:30 circa.

Si tratta di un’occasione unica per vivere insieme alle Pro Loco italiane questo momento.



La quota comprende: viaggio andata/ritorno in pullman, kit con maglietta, cappellino, borraccia, spilla e sacca .

La costo per persona della partecipazione è di 37 € per i SOCI 2025 e di 47€ per i NON SOCI

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3898936536 oppure tramite email Prolocosansalvo@gmail.com



Il Giubileo delle Pro Loco è inserito tra i grandi eventi ufficiali del Giubileo 2025!

Un riconoscimento importante per il ruolo fondamentale delle Pro Loco nella valorizzazione delle tradizioni e dell’identità dei territori italiani.

Le Pro Loco da tutta Italia si uniranno in un momento di fede, tradizione e comunità per celebrare il Giubileo.

È previsto un pullman con partenza da San Salvo per gli amici e le amiche che vorranno unirsi (chiunque può partecipare).

Il Giubileo delle Pro Loco vuole essere un momento unico di unione, condivisione e celebrazione, dedicato a tutti i volontari che, con passione e impegno, custodiscono e tramandano il patrimonio culturale, storico e spirituale delle nostre comunità. Questo evento

rappresenta un’occasione speciale per i volontari delle Pro Loco di ritrovarsi, scambiarsi esperienze e rinnovare il senso di appartenenza a una rete che, con il suo operato, arricchisce il tessuto sociale e culturale del nostro Paese. Allo stesso tempo, il Giubileo delle Pro Loco offre ai pellegrini un’esperienza autentica:

un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali, dell’accoglienza genuina e della bellezza nascosta dei territori italiani.

Il 29 giugno, in occasione della festa patronale di Roma, l’Infiorata delle Pro Loco d’Italia, accanto all’Infiorata Storica di Roma (ideata

e promossa dalla Pro Loco Roma Capitale), darà vita ad uno spettacolo unico nel suo genere. I trucioli, i fiori, la frutta, lo zucchero, il sale, la sabbia grazie alle mani sapienti degli infioratori,

diventano quadri abbellendo ancor di più Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Oltre 700 metri quadri di realizzazioni composte da

Pro Loco e associazioni provenienti da tantissime regioni italiane.

Un risultato importate, unico, nato dalla volontà dell’Unione

Nazionale delle Pro Loco di far conoscere uno spaccato delle tradizioni delle singole regioni.

Con immenso orgoglio ci sarà anche il nostro nuovo pannello prodotto e confezionato dalle nostre volontarie uncinettine, alla

quale ci stanno lavorando da mesi

Un motivo in più per partecipare e gioire loro spettacolare impegno.