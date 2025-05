L'Azione Cattolica San Nicola di San Salvo presenta il musical "Connessi all'Infinito" sulla vita del Beato Carlo Acutis

“Connessi all'Infinito”, questo è il titolo del musical che i ragazzi dell'Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo porteranno in scena domenica 25 maggio alle ore 21 presso il Salone Parrocchiale Paolo VI, raccontando la vita del Beato Carlo Acutis, che presto la Chiesa Cattolica proclamerà Santo.

Brevi cenni storici: Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991 e morto a Milano nel 2006, e' stato un giovane italiano beatificato dalla Chiesa Cattolica. Fin da piccolo ha dimostrato una forte fede e devozione all'Eucarestia, oltre a un grande interesse per la tecnologia, che ha saputo usare per diffondere la sua fede, creando un sito web per i miracoli eucaristici.

Tramite questo musical i ragazzi delle medie vogliono raccontarci come la santità e la sua bellezza non è cosa da “grandi” ma è dai più piccoli gesti che si diventa grandi , insieme, nella comunità, con gli amici, sulla strada della quotidianità che può diventare unicità. Ognuno di loro porta in scena la propria “originalità”, come diceva Carlo Acutis, perché tutti nasciamo unici ma il rischio è quello poi di diventare fotocopie.