Festa diocesana dei Giovanissimi di Azione Cattolica al Bosco di Don Venanzio

Si è tenuta nella serata di venerdi 13 giugno, l'annuale Festa diocesana chiamata in gergo giovanile ‘Happening’, avente come slogan quest'anno “Prossimi Insieme” come momento aggregativo e di crescita personale e spirituale.

I lavori sono stati introdotti da Mons. Bruno Forte attraverso un breve ma intenso momento di preghiera attraverso l'atto d'affidamento alla Beata Vergine Maria per la cessazione di tutte le guerre che attanagliano questo mondo e per l'invocazione della Pace.

Sono seguite tre testimonianze incentrate sul delicato tema dell'Immigrazione e i presenti hanno posto le loro domande agli ospiti d'eccezione nel dibattit moderato da Caterina Salvatore, responsabile della Fuci Regionale di Chieti con interventi dell'Epuipe ACR per illustrare la serata e per ricordare i prossimi appuntamenti diocesani, tra cui spiccano il campo scuola, il campo di formazione educatori ACR e il Percorso Frassati.

Presenti in gran numero anche i giovanissimi ‘Ultras Cristiani’ della Parrocchia San Nicola Vescovo San Salvo e l'assistente del settore giovani don Andrea Manzone.