A Castiglione Messer Marino la prima Granfondo Mtb Le Vie del Vento

Tutto pronto per la Granfondo Mtb Le Vie del Vento a Castiglione Messer Marino: per sabato 14 giugno, la Polisportiva Casalbike ha lavorato instancabilmente per confezionare una prima edizione di grande successo.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, valevole per il circuito I Sentieri d’Abruzzo, sotto l’egida UISP Abruzzo e Molise, questa gara di mountain bike rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio di Castiglione Messer Marino e valorizzare le sue bellezze naturali.

Sebbene questa sia la prima edizione a Castiglione Messer Marino, il percorso non è nuovo alle competizioni ciclistiche del fuoristrada. Tanti anni fa, infatti, una gara simile si svolse a Celenza sul Trigno, interessando lo stesso territorio.

Il percorso di questa edizione prevede una partenza da Piazza della Repubblica alle 16:00, preceduta dal ritrovo a partire dalle 15:00. Da affrontare 2 chilometri di asfalto per uscire dal paese e raggiungere il Parco Eolico, dove si trova il punto più alto del tracciato a quota 1.385 metri di altitudine, con il gran premio della montagna. A seguire due giri di 8 chilometri cadauno attorno alle pale eoliche, per poi ritornare in centro al paese dopo aver percorso 28 chilometri e superato un dislivello complessivo di 800 metri. Il percorso interessa anche il Rifugio del Cinghiale e le sorgenti del fiume Sinello.

L’iscrizione è fissata a 25 euro e comprende chip, pacco gara, gadget e ristoro. Le premiazioni saranno riservate ai primi tre assoluti, ai primi cinque di categoria, ai primi tre del gran premio della montagna e alle prime tre società più numerose. Saranno inoltre disponibili docce, ristoro, lavaggio bici e assistenza medica.

La Polisportiva Casalbike ha al suo fianco alcuni partner importanti, tra cui Spazio 301-Associazione Culturale, Di-DM Group, Costruzioni Mastrovincenzo, iPRO Abbigliamento Personalizzato e Bistro 69, che sostengono lo sforzo degli organizzatori e contribuiscono a rendere possibile questa manifestazione.

Per informazioni contattare l’organizzatore Bruno Fantini (333 8024294) brunofantini53@gmail.com.