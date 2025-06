Concerto-tributo a Sting e sostegno al progetto Rotary Alzheimer 'Music, Help & Support'

Martedì 15 luglio alle ore 21,30 presso i Giardini d’Avalos di Vasto si terrà un concerto benefico tributo a Sting, uno dei musicisti più talentuosi ed innovativi della scena internazionale

Con la sua versatilità l’artista inglese è stato capace negli anni di spaziare dal rock dei Police al jazz dei primi dischi solisti, dal pop al reggae, passando per sonorità celtiche per poi tornare ai suoni essenziali del rock col suo attuale Power Trio live Sting 3.0 rimanendo sempre originale.

La serata è organizzata dal Rotary Club di Vasto in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Vasto.

A eseguire i brani più famosi del celebre cantante inglese sarà il gruppo musicale di Termoli Fall Out capitanato dal suo frontman Fernando Sciarretta (voce e basso) con Emiliano Vitale (batteria e voce), Pierangelo Di Grappa (tastiere e voce) e Angelo Michilli (chitarra).

Si potranno riascoltare i brani più celebri tratti dalla vasta discografia di Sting. Tante le canzoni in scaletta a cominciare dagli inizi con i Police fino ai giorni nostri. Non mancheranno i successi come Message in a bottle, Roxanne, Every Breath You Take, Englishman in New York, If you love somebody set them free, ecc…

Il costo del biglietto è di € 15,00 e l’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione AVI Alzheimer Vasto Italia per il progetto di Musicoterapia “Rotary Alzheimer - Music, Help & Support”, un‘iniziativa promossa dal Rotary Club di Vasto in collaborazione con altri partner istituzionali, accademici e del terzo settore, quali il Comune di Vasto, il Polo Culturale Città del Vasto, il Liceo Musicale “R. Mattioli”, la Scuola Civica Musicale “Ritucci Chinni”, nonché i Conservatori Musicali “Alfredo Casella” dell’Aquila e “Luisa D’Annunzio” di Pescara e l’associazione AVI Alzheimer Vasto.

Questo progetto ha visto dare i suoi frutti nel trimestre passato marzo-giugno dove alcuni pazienti affetti da Alzheimer hanno potuto usufruire di un corso terapeutico di musicoterapia.

Francesco Marchesani, vocalist del gruppo vastese Eclipse Pink Floyd Tribute, tra gli organizzatori della serata e che si esibirà coi Fall Out in due brani “Shape of my heart” e “Fields of gold”, racconta: “La musica ha la capacità di rievocare ricordi sepolti e risvegliare emozioni assopite dentro. In qualche modo ti fa dimenticare la sofferenza, aiuta i caregiver ed i familiari a sopportare meglio il carico della malattia. ”

Prevendita biglietti presso Bar Mirò di Vasto. Per info contattare il numero 349-5401468.