La Pro Loco San Salvo al Giubileo di Roma

C'è anche la Pro Loco San Salvo a Roma al Giubileo delle Pro Loco.

"Le nostre talentuose uncinettine presenteranno il maestoso pannello all’uncinetto dal titolo “Ancorati alla Speranza”, un’opera di 6 metri per 8 metri dedicata al Giubileo 2025. Sarà esposto su Via della Conciliazione per tutta la giornata, e non potremmo essere più onorati di far parte di questo evento straordinario! Questo riconoscimento è il frutto del nostro impegno e della nostra passione, e siamo felici di condividerlo con tutti voi.

Vi invitiamo a venire a vedere il nostro lavoro e a vivere insieme a noi questa esperienza unica. Ogni punto, ogni colore, racconta una storia di speranza e comunità. Grazie per il vostro supporto continuo! Insieme, possiamo continuare a tessere sogni e a costruire un futuro luminoso" scrive la presidentessa Maria Sabatini.