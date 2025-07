'CreatiVita', chiusura in grande stile per la stagione teatrale e ora il 'Campus delle Arti 2025'

Si è conclusa in grande stile la stagione teatrale di CreatiVita, con uno spettacolo scoppiettante, colorato allegro, divertentissimo e ricco, che ha coinvolto ed emozionato il pubblico di tutte le età.

Un finale degno di una stagione intensa, vissuta con passione, impegno e tanto talento.

Quello andato in scena è stato il quinto saggio della scuola. Ma chiamarli “saggi” è riduttivo: si tratta, a tutti gli effetti, di spettacoli veri e propri, pensati e curati in ogni dettaglio. Lo sono quelli dei bambini, quelli dei ragazzi e quelli degli adulti: ognuno con il suo stile, la sua energia, il suo messaggio. Un percorso artistico e umano che cresce di anno in anno e che ha fatto di CreatiVita un punto di riferimento culturale nel territorio.

Ora, con l’entusiasmo ancora vivo, lo sguardo si sposta al futuro: dal 14 luglio, inizierà il Campus delle Arti 2025, che già si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per bambine e bambini! Subito dopo, si tornerà al lavoro per dare forma alla nuova stagione del teatro ragazzi e alla stagione di prosa, con tante sorprese e collaborazioni in arrivo.

Sono già in cantiere nuove produzioni, con attori straordinari pronti a portare in scena spettacoli che viaggeranno per l’Abruzzo e oltre. E non finisce qui: altre novità bollono in pentola, e verranno svelate passo dopo passo, come in una storia da scoprire insieme, una pagina alla volta.

Intanto, per chi vuole restare aggiornato o immergersi nel mondo di CreatiVita, c’è una grande novità: il nuovo sito web è online. Un luogo virtuale bello, chiaro e ricco di contenuti, pensato per raccontare progetti, sogni e iniziative.

CreatiVita non si ferma mai. Anzi, è solo l’inizio di un altro grande viaggio teatrale condiviso perché creatività è famiglia!

Stefania Pascali e Luigi Cilli