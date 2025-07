Musica, sport e tradizioni al centro dell'estate a Gissi

Sabato 5 luglio è stato presentato il calendario estivo 2025 del comune di Gissi. Anche quest'anno come Amministrazione Comunale abbiamo cercato di proporre un calendario che potesse accontentare nei mesi estivi tutte le fasce di età con vari generi di manifestazioni: ricreative per i bambini a culturali con il teatro della compagnia teatrale casalese, la compagnia di poesie dialettali e racconti popolari "Dai voce al tuo tempo", passando per una serata con il coro "Le Voci del vastese" e lo spettacolo teatrale comico del centro danza, eventi per i giovani come spettacolo anni 80/90 con la presenza come ospite della DJ "Jerina" a concerti musicali con tributi a artisti di fama nazionale internazionale come Renato zero ,Mina e Cesare Cremonini e serata clou con il concerto di "Filippo Graziani" che racconterà la storia musicale di suo padre Ivan Graziani che avrebbe compiuto ottant'anni.

Si confermano anche quest'anno manifestazioni sportive come la 6a edizione della gara podistica “Gissi tour”, facente parte del circuito corri l'Abruzzo e che vedrà anche quest'anno la collaborazione di Alberico Di Cecco, olimpionico 2004, e si concluderà con la serata dello sport con la premiazione di tutte le società sportive del paese.

Ci saranno tante altre manifestazioni organizzate da associazioni locali come il quarantennale del complesso bandistico Città di Gissi che vedrà la partecipazione di tutti i bandisti che si sono alternati nel corso degli anni di attività dell'associazione, poi il convegno sulla storia del pastificio "Colantonio" di Gissi in attività negli anni 70-80, le feste di quartiere organizzate sempre da associazioni, la Parrocchia e le attivitá commerciali che hanno contribuito alla realizzazione di un ricco calendario 2025 a cui va il nostro ringraziamento augurando a tutti una buona estate e invitando turisti ospiti a visitare il nostro paese.

L'Amministrazione Comunale di Gissi