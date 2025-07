Nasce a San Salvo l'associazione culturale 'Barlume', "Libri & Sapori" il primo evento

Il barlume è una piccola luce: non si afferra, è incerto, impalpabile, tenue e lontano. Ma c’è.

Un piccolo barlume d’intelligenza, di pensiero, di speranza come la nostra associazione che è nata con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura, l’arte, la musica, la letteratura, le arti, le tradizioni, le peculiarità e le risorse del territorio per contribuire allo sviluppo culturale e alla valorizzazione delle identità locali.

Il primo evento che abbiamo organizzato per l’estate 2025 è LIBRI & SAPORI – Festival di Cibo e Letteratura previsto per venerdì 25 luglio dalle 20:30 in Piazza San Vitale a San Salvo.

Sarà una serata da vivere con tutti i sensi: libri, tradizioni gastronomiche e musica si incontreranno nel cuore del nostro centro storico!

Protagonista della serata sarà Gabriella Genisi, autrice della fortunata serie dedicata a Lolita Lobosco, che incontrerà il pubblico per un’intervista e il firmacopie.

A seguire, spazio al gusto con lo show cooking e la Notte delle Sagnitelle, piatto tipico della tradizione sansalvese, e tanta musica con il dj set di Piero Di Tommaso.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Salvo nell'ambito del cartellone estivo 2025.

Cultura. Tradizione. Musica.