Belle sfide a beach volley a Vasto Marina nel ricordo di Peppino Diella

Belle sfide a beach volley e tante emozioni per la terza edizione del Trofeo Peppino Diella di scena sabato 19 luglio a Vasto Marina.

Sui campi del Lido Acapulco di lungomare Duca degli Abruzzi proposto un torneo diviso in due categorie, appuntamento nuovamente voluto da Cosimo Diella, fratello dell’indimenticato Peppino, presidente della Magica Team Vasto e grande appassionato di pallavolo, scomparso nel 2022 all’età di 56 anni, organizzato in collaborazione con l’organizzazione Beach On coordinata da Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, la Vasto Volley con la presidente Silvia Ciccarone e la direzione del Lido Acapulco di Massimo ed Erica Di Lorenzo.

I RISULTATI

Categoria Misto Junior

• 1° posto: Francesca Celenza – Giorgio Medda

• 2° posto: Sara Tracchia – Francesco Martinello

• 3° posto: Sofia Gianmichele – Riccardo Di Bartolomeo

• 4° posto: Chiara Tomeo – Mattia Reale

Categoria Senior Maschile

• 1° posto: Filippo Galante – Francesco Pignatelli

• 2° posto: Manuel Ortolano – Costantino Palli

• 3° posto: Farro – Di Fonzo

La cerimonia di premiazione ha visto la presenza, tra gli altri, di Cosimo Diella, del consigliere regionale vastese Francesco Prospero e del vice sindaco di Sant’Eusanio del Sangro Felice Di Battista.

Bella la dedica di Filippo Galante, vincitore assieme a Francesco Pignatelli della categoria Senior Maschile, abbracciando Cosimo Diella: “Peppino è stato il mio primo presidente. Per me è indimenticabile”.