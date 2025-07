"Salviamoci la pelle", dispenser con crema solare nei lidi. Sensibilizzazione targata 'Lory a Colori'

È ufficialmente in corso l’iniziativa “Salviamoci la pelle”, promossa dall’Associazione Lory a Colori.

In questi giorni, le volontarie stanno completando la distribuzione di dispenser contenenti crema solare SPF 50, posizionati presso alcuni lidi di San Salvo, Vasto, Roseto degli Abruzzi e Petacciato. Oltre ai dispenser, sono stati consegnati anche comodi formati monodose per garantire una protezione solare ancora più facile e immediata.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare tutti, non solo gli amanti del mare, sui rischi di un’esposizione solare senza protezione, uno dei principali fattori di rischio per il melanoma. In Italia nel 2024 sono stati stimati circa 13.000 nuovi casi di melanoma, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. I dati AIRTUM mostrano come siano sempre più spesso i giovani a essere colpiti da questa malattia.

“Questo progetto pilota vuole essere il primo passo per un’iniziativa capillare, che in futuro non si limiterà alle spiagge ma coinvolgerà anche parchi e giardini cittadini,” spiega Dalila Bonelli, presidente dell’associazione.

Il progetto è possibile grazie all’impegno dei volontari, alla collaborazione dei gestori dei lidi e alla generosità delle farmacie locali che hanno donato i prodotti solari contenuti nei dispenser.

Per facilitare l’accesso a queste risorse, sul sito www.loryacolori.com/salviamocilapelle è disponibile una mappa interattiva con tutti i lidi e le farmacie coinvolte.

Per ulteriori informazioni, contattare Associazione Lory a Colori

Facebook: Associazione Lory a colori ONLUS Instagram: Lory a colori