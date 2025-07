Al via il progetto "Atelier Creativamente" a Cupello

L’Atelier “Creativamente” prosegue il suo cammino e approda, in questa afosa estate in cui la creatività e l’arte non vanno in vacanza, a Cupello.

Appuntamento sabato 26 luglio alle ore 19.15 nel Giardinetto in Corso Mazzini con “Creatività e condivisione: un percorso tra arte e scrittura”. Un incontro pubblico organizzato dall’Università delle Tre Età, nell’ambito della “Sagra della Cultura”, con relatrici d’eccezione Valentina Franzese (Docente e scrittrice) e Lorella Ragnatelli (Artista). Martedì 5 agosto relatore dell’incontro “Le tre S della vita: Silenzio, Sognare, Sorridere” sarà fra Emiliano Antenucci, cupellese e rettore del Santuario Madonna del Silenzio di Avezzano.

I corsi previsti, che saranno presentati sabato prossimo, sono “Write and Sip – un viaggio tra emozioni, parole e consapevolezza” e “Paint and Wine – dipingi, rilassati e brinda alla creatività”.

“Write and Sip” è un corso di scrittura introspettiva, guidato da Valentina Franzese, progettato per esplorare se stessi attraverso la scrittura e dando così voce a emozioni, pensieri e riflessioni intime che troppo spesso rimangono nascosti nei meandri dell’anima.

“Paint and Wine” è un corso di pittura, guidato da Lorella Ragnatelli, che unisce l’arte della pittura con atmosfere rilassanti in cui l’espressione artistica si fonde con il piacere del vino.

Foto: presentazione dei corsi dell’Atelier Creativamente che si sono tenuti a Vasto nei mesi scorsi