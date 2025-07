'Notte in Centro' a Vasto, il cabaret di Giovanni Cacioppo e musica fino alle 4

Appuntamento venerdì 25 luglio con l'edizione 2025 della ‘Notte in Centro’, a Vasto.

Nel ‘menù’ lo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo in piazza Rossetti, musica live, negozi aperti, mercatini e spettacoli di danza con ballerine e ballerini brasiliani.

«La “Notte in Centro” – spiega Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro - è diventata molto più di un evento: è un momento identitario per la nostra città, una tradizione che unisce commercio, spettacolo e socialità. Un format che abbiamo costruito negli anni con passione e che ha sempre accompagnato le estati vastesi. Questa edizione ci vede ancora una volta uniti come squadra: istituzioni, commercianti, organizzatori e cittadini che credono nella vitalità del centro storico. È proprio questo spirito condiviso a rendere speciale la manifestazione e a darle ogni anno nuova energia.Ringrazio i negozianti che con entusiasmo restano aperti fino a tardi, proponendo offerte dedicate, e tutti coloro che contribuiscono, in silenzio o in primo piano, a far vivere a Vasto una notte bella, piena e partecipata. Vi aspettiamo in centro, dove l’estate si accende davvero».

«A partire dalle ore 22 – aggiungono il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta - il centro storico di Vasto si animerà con lo spettacolo comico di Giovanni Cacioppo, a cui seguiranno musica dal vivo, dj set, negozi aperti, mercatini e tante occasioni di svago, divertimento e socialità per tutte le età. L’evento è patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Vasto. Ogni anno, grazie alla sinergia tra istituzioni e commercianti, la “Notte in Centro” si conferma un appuntamento atteso, capace di attrarre cittadini e turisti».

Musica fino alle 4. In deroga all’ordinanza relativa alla regolamentazione della diffusione della musica all'aperto, per la serata della “Notte in Centro” del 25 luglio sarà possibile proseguire lo svolgimento degli eventi fino alle ore 04:00 del mattino successivo purché vengano adottati tutti gli accorgimenti utili e necessari previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni sonore e di impatto acustico.