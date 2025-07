Calcio d'agosto, test contro la Cavese di Serie C per San Salvo e Pro Vasto

Per il secondo anno consecutivo sarà la località montana abruzzese di Rivisondoli a ospitare il ritiro precampionato della Cavese, squadra di Serie C.

La preparazione estiva dei biancoblù in terra abruzzese si terrà dal 25 luglio al 10 agosto, al Campo Sportivo Comunale, con il soggiorno della squadra al Grand Hotel Europa.

In questo periodo ci saranno alcuni test contro squadre del territorio e tra questi ci sono quelli contro la Pro Vasto di Danilo Rufini e il San Salvo di Walter Piccioni.

La Cavese, affidata da qualche settimana alla guida tecnica dell’allenatore abruzzese Fabio Prosperi (in passato giocatore della Pro Vasto), affronterà i biancorossi lunedì 4 agosto alle ore 16,30 al Campo Comunale di Rivisondoli, stessa location per il test contro i biancazzurri di Walter Piccioni, in programma domenica 10 agosto, nell’ultimo giorno di ritiro dei campani, alle ore 10.