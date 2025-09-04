Sit-in al Pontile di Vasto Marina a sostegno della Global Sumud Flotilla

Il 31 agosto sono partite le prime imbarcazioni da Genova e Barcellona della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, la piÃ¹ grande iniziativa indipendente al mondo di sempre: avviata da centinaia di cittadini provenienti da 44 paesi, composta da 50 barche e giovedÃ¬ 4 settembre Ã¨ prevista una seconda partenza da Tunisi e da vari porti siciliani, per poi ricongiungersi con il resto della flotta nel Mediterraneo.

Lâ€™obiettivo Ã¨ di porre fine allâ€™assedio imposto da Israele nei confronti della Striscia di Gaza e creare un corridoio umanitario permanente per garantire lâ€™accesso a cibo, farmaci e altri beni di necessitÃ che lo stato criminale di Netanyahu nega, lasciando morire di fame un intero popolo. Mentre donne e uomini si imbarcano con coraggio, nonostante le minacce del Ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben Gvir che promette di trattare la GSF come unâ€™organizzazione terroristica, il Washington Post pubblica un documento in esclusiva realizzato dagli israeliani della Gaza Humanitarian Foundation che prevede un piano per trasformare la Striscia di Gaza in una riviera di super lusso controllata dagli Stati Uniti per almeno 10 anni dopo che Israele ne avrÃ preso pieno possesso. Nonostante la chiarezza dello scopo di Israele sostenuto dagli USA, nonostante le piÃ¹ di 60.000 vittime civili, nonostante il mandato dâ€™arresto nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra, nonostante i territori occupati illegalmente, nonostante le prove secondo cui lâ€™IDF rapisce e stupra i bambini, gli spara alla testa, gli spara ai testicoli, nonostante i piÃ¹ di 250 giornalisti uccisi, nonostante le esecuzioni che lâ€™IDF esercita nei confronti di paramedici palestinesi, nonostante sia provato che, sempre lâ€™IDF, spari sulla folla in coda per gli aiuti umanitari, i governi occidentali rimangono in silenzio o negano persino lâ€™evidenza.

Nessuno dovrebbe rimanere a guardare, per questo giovedÃ¬ 4 settembre dalle 17:00 saremo in presidio sul Pontile di Vasto Marina ad esprimere il nostro sostegno, per quanto simbolico, alla Flotilla e al suo equipaggio.

Invitiamo lâ€™intera cittadinanza a condividere questo momento portando alla manifestazione bandiere e barchette di carta, simbolo di questa straordinaria missione di umanitÃ .

Lorenzo Antonellini, presidente associazione politico-culturale Impatto