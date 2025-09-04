Don Alvaro Forcellini e Don Nicola Cupaiolo lasciano la Comunità Salesiana di Vasto

La Comunità Salesiana e parrocchiale di San Giovanni Bosco di Vasto si prepara a vivere un momento di gratitudine e festa in occasione del saluto a Don Alvaro Forcellini e Don Nicola Cupaiolo, figure molto amate e stimate per il loro servizio pastorale e la vicinanza quotidiana alla comunità.

L’appuntamento è fissato per lunedì 8 settembre, con un programma che unisce spiritualità e fraternità:

Ore 19.00 – Chiesa San Giovanni Bosco

Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto.

Ore 20.30 – Oratorio

Momento di festa e saluto insieme alla comunità.

Il tema che accompagna l’evento è quello dell’obbedienza vissuta con prontezza, rispetto e allegria, come indicato da San Giovanni Bosco: “Sia la vostra obbedienza pronta, rispettosa ed allegra ad ogni comando dei Superiori”.

La serata rappresenta un’occasione speciale per ringraziare i due sacerdoti per la loro dedizione, la testimonianza di fede e il contributo offerto negli anni alla crescita umana e spirituale di giovani, famiglie e fedeli della parrocchia.

Nella serata, conosceremo anche il nuovo parroco Don Pietro Lalla e il nuovo direttore Don Daniele Pusti che già in questi giorni stanno conoscendo l’intera comunità.