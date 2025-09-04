'Genesis - Emozioni di luce tra Faro e Mare' nella Riserva di Punta Aderci

Il Gruppo FAI Giovani di Vasto presenta “Genesis – Emozioni di luce tra Faro e Mare”, un’esperienza sensoriale pensata per celebrare la bellezza della costa vastese attraverso lo sguardo fotografico.

L’evento si sviluppa in due giornate dedicate alla scoperta, alla creatività e alla connessione con il paesaggio.

L’esperienza avrà inizio venerdì 5 settembre alle ore 17:30 con una suggestiva passeggiata al tramonto all’interno della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, accompagnati dalla guida ambientale Alessia Felizzi della Cooperativa Cogecstre. Durante il percorso, il fotografo professionista Costanzo D'Angelo darà ai partecipanti consigli tecnici su come realizzare scatti paesaggistici di impatto.

A seguire, prenderà il via il concorso fotografico: i visitatori potranno scattare le proprie fotografie e inviarle al Gruppo Giovani di Vasto entro il 14/09/25, seguendo le modalità indicate nel bando.

I partecipanti al concorso sono invitati a esplorare visivamente il delicato e affascinante rapporto tra uomo e natura, osservando come i segni dell’attività umana si siano integrati – o scontrati – con il paesaggio naturale della Riserva. Dai trabocchi all’imponente faro, dalle architetture industriali ai dettagli urbani incastonati nella vegetazione: ogni fotografia sarà un racconto di connessioni, contrasti e armonie.

Il titolo dell’evento vuole essere una sintesi del tema scelto e un omaggio al geniale fotografo Sebastião Salgado la cui opera ha saputo raccontare con profondità e poesia l’impronta umana sul paesaggio.

Sabato 4 ottobre si svolgerà la premiazione del concorso fotografico con una mostra delle fotografie selezionate dalla giuria. La serata sarà arricchita da un momento musicale a cura di un gruppo jazz di artisti locali. L’evento è a contribuito libero.

È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE. Info e prenotazioni: Mail. vasto@faigiovani.fondoambiente.it - Tel. 327-7924985 Bando e maggiori informazioni al https://fondoambiente.it/eventi/genesis-emozioni-di-luce-tra-faro-e- mare