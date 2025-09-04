Si rinnoveranno sabato 13 settembre i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza a Montalfano di Cupello.
Di seguito il programma e il messaggio rilasciato per l'occasione dal parroco don Nicola Florio:
“Affidiamo la nostra vita alla Vergine Maria, Madre della Divina Provvidenza, vi invitiamo ad unirvi alla nostra festa per lodare il Signore”:
Ore 8: Spari di inizio festeggiamenti;
Ore 10: Giochi popolari per bambini;
Ore 17.30: Santa Messa con Processione accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di Cupello”;
Ore 21.30: Live Band - Sogno 90;
Ore 00.00: Fuochi d'artificio della ditta Lanci Cav. Renato.
Il parroco e il comitato feste ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa.