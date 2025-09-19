'Per Gaza', mobilitazione della Cgil in piazza Barbacani a Vasto

La manifestazione “Per Gaza” si terrà venerdì 19 settembre alle ore 18 in piazza Barbacani a Vasto, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare la cittadinanza sulla grave crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e per chiedere con forza un immediato cessate il fuoco, l’apertura di corridoi umanitari sicuri, la protezione della popolazione civile e il sostegno alle missioni umanitarie.

I promotori sottolineano la necessità di fermare ogni intervento militare, rimuovere l’embargo e riconoscere lo Stato di Palestina, affinché governi e istituzioni internazionali si impegnino per una conferenza di pace sotto l’egida dell’ONU.

All’evento Cgil Chieti si associano le seguenti realtà: Abruzzo in Movimento, 25 Aprile – Abruzzo Progressista, ANPI Vasto, IMPATTO, ARCI Provincia di Chieti, Consulta Giovanile, Casa del Popolo – “La Conviviale” ed Emergency: Medicina, Diritti e Uguaglianza.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, portando la bandiera della pace e quella della Palestina, per esprimere solidarietà al popolo palestinese e sostenere un futuro di pace, giustizia e uguaglianza.