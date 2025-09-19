Triduo di preghiera ed esposizione del Guanto di Padre Pio a Santa Maria Stella Maris di Vasto Marina

La comunitÃ parrocchiale di Santa Maria Stella Maris di Vasto Marina vivrÃ un momento particolare con il triduo predicato in onore di Padre Pio da Pietrelcina, il Santo del Gargano.
Il frate cappuccino Ã¨ stato elevato a Santo Il 16 giugno 2002 da Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro davanti a migliaia di persone giunte da tutto il mondo.
Nei giorni 20-21-22 settembre ore 17:30 recita del Santo Rosario, ore 18:00 Santa Messa con omelia.
Il giorno 23 settembre alle ore 17 sarÃ esposto il Guanto di Padre Pio da Pietrelcina alle 17:30 recita del Santo Rosario, ore 18:00 Santa Messa.