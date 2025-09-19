Al via l'ammodernamento delle Poste di Fraine

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Fraine da mercoledì 17 settembre è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa aziendale finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta con i servizi della Pubblica Amministrazione a sportello in tutti i comuni con meno di 15mila abitanti.

In particolare, gli interventi comprendono l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile e il passaporto elettronico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Fraine la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso uno sportello dedicato presso l’Ufficio Postale di Castiglione Messer Marino, disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Si ricorda che l’Ufficio di Castiglione Messer Marino è dotato di ATM Postamat per il prelievo automatico di denaro contante e per tutte le operazioni consentite ed è disponibile per tutte le operazioni non vincolate all’ufficio postale di Fraine (conto, libretto, portafoglio clienti) anche il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 13.35.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Fraine avranno una durata stimata in circa due settimane salvo imprevisti.