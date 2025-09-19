Benedetta D’Aurelio porta la sua voce a “HAKA – L’urlo dei giovani” su Rai 3

Da domenica 21 settembre, alle 13, il nuovo programma darà spazio alle idee e ai sogni delle nuove generazioni.

Un palco televisivo dove le voci dei giovani si trasformano in energia, idee e progetti per il futuro. È questo lo spirito di “HAKA – L’urlo dei giovani”, il nuovo programma di Rai 3 che debutta domenica 21 settembre alle 13 (con replica il venerdì alle 15.20). Tra i protagonisti c’è anche Benedetta D’Aurelio, giornalista pescarese.

Figlia del noto comico Germano D’Aurelio (Nduccio) Benedetta porta con sé la freschezza e la creatività della sua generazione. In studio, accanto a ragazzi provenienti da tutta Italia, si confronterà su temi che toccano da vicino il mondo under 35: lavoro, partecipazione sociale, volontariato e tutte quelle opportunità che possono trasformare le difficoltà in crescita personale e professionale.

A condurre il programma sarà il giornalista Stefano Buttafuoco, che guiderà il dibattito tra i giovani e gli ospiti invitati, lasciando emergere punti di vista diversi e stimolanti. Ogni puntata ospiterà testimonianze e servizi realizzati in tutta la penisola, offrendo una panoramica concreta dei progetti sostenuti dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Il titolo stesso del format, “HAKA”, richiama la celebre danza cerimoniale dei Maori, simbolo di coraggio, forza e determinazione. Un richiamo potente all’energia e alla grinta delle nuove generazioni, invitate a “far sentire il proprio urlo” e a partecipare attivamente alla costruzione di un domani migliore.

Per Benedetta D’Aurelio, questa esperienza è molto più di una semplice apparizione televisiva: è l’occasione per rappresentare i sogni e le difficoltà dei ragazzi italiani, portando il suo contributo personale e professionale in un contesto nazionale.

Per chi crede nell’importanza di dare spazio alle nuove generazioni, l’appuntamento su Rai 3 è imperdibile.