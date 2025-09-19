Festa in onore di San Pio da Pietrelcina a San Salvo

Nei giorni 22 e 23 settembre la comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo rinnova i tradizionali festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina.

Di seguito il messaggio rilasciato dal parroco don Antonio Totaro e il programma dettagliato della festa:

“La grande e diffusa devozione a San Pio ci orienti verso Cristo, Maestro e Redentore dell'uomo. La festa sia un momento di gioia, di conversione al Vangelo e di impegno personale e comunitario per rendere la fede non un sentimento privato ma una testimonianza visibile per costruire il regno di Dio nella storia. Preghiamo San Pio per la cessazione delle guerre perché il dono della pace sia realizzabile nei cuori, nelle famiglie e nel mondo intero”.

Lunedì 22 settembre:

Ore 21: Veglia di Preghiera e Rosario Meditato;

Martedì 23 settembre:

Ore 17.30: Santo Rosario;

Ore 18: Santa Messa Solenne;

Ore 19: Processione;

Ore 20.30: Fuochi Pirotecnici curati dalla Pirofantasy di Vasto, luminarie ditta Petruccelli;

Ore 21: Spettacolo musicale di Vittorio Il Fenomeno ‘L’Abruzzo nel mio cuore Tour'.

La manifestazione religiosa sarà allietata dal Complesso Bandistico “Città di San Salvo”.

Il parroco don Antonio Totaro e il Comitato Feste 2025 ringraziano di vero cuore quanti si sono prodigati per la buona riuscita della festa.