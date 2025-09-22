“Il sorriso di Sophie”, da 'La Conchiglia Odv' il Premio di narrativa e drammatizzazione per ragazzi

Premio di Narrativa e Drammatizzazione/Ideazione di un brano musicale per ragazzi “Il sorriso di Sophie”

FINALITÁ E DESTINATARI

L'Associazione “La Conchiglia Odv” indice la prima edizione del Premio di Narrativa e Drammatizzazione/Ideazione brano musicale per ragazzi “Il sorriso di Sophie” rivolto agli alunni delle scuole primarie (classi III- IV e V) e delle scuole secondarie di 1° grado della provincia di Chieti e a tutti gli alunni ospedalizzati nei reparti di oncologia pediatrica che vorranno partecipare.

Il Premio nasce per sensibilizzare bambini, ragazzi e giovanissimi e di conseguenza le Comunità dove vivono, al mondo della solidarietà verso le fragilità, qualsiasi esse siano.

L’intento, per chi vive un momento di sofferenza, è quello di “farsi compagnia”.

L’idea nasce dal Progetto “I Burattini si raccontano” de La Conchiglia Odv, con i burattini realizzati dalle socie, alcune anche in chemioterapia. I burattini hanno ispirato i giovani dell’Associazione a realizzare un Teatrino e creare fiabe da rappresentarvi per poi farne dono con un video ai Piccoli e agli Adulti di Oncologia. Le fiabe riescono ad accarezzare il cuore di tutti! A questo link è possibile accedere al video “Le storie di Conchilandia”. https://www.youtube.com/watch?v=oLo0-HB225g&t=3s

Durante le esperienze di relazione con i diversi supporti di sostegno offerti ai pazienti e ai familiari da La Conchiglia Odv ci siamo resi conto che, oltre alla malattia, le Persone Oncologiche sentono spesso il disagio della solitudine ed il carico, già importante, diventa ancora più pesante. Indipendentemente dall’età, la percezione di essere soli rende più faticoso il percorso di cura. Spesso chi sta accanto ai Malati Oncologici prova un sentimento di paura ed insieme un senso di impotenza, al punto da sentirsi spesso inadeguato nell’essere d’aiuto ai propri cari.

Con questo Premio, in un momento storico caratterizzato da enormi incertezze desideriamo accompagnare i più giovani a prendere coscienza di quanto sia importante aiutare, pur con le proprie limitazioni, chi si trova a vivere un disagio, che non deve necessariamente corrispondere alla malattia oncologica. Vogliamo far capire alle nuove generazioni che è fondamentale far sentire la propria presenza, perché “esserci” è “farsi compagnia” anche in silenzio.

I valori fondanti de La Conchiglia Odv sono la Tenerezza e la Discrezione che ci piacerebbe trasmettere attraverso questo progetto, insieme a quella Solidarietà che non fugge davanti al “momento difficile” e che non si gira dall’altra parte solo perché non riconosce il problema come proprio. La Solidarietà che ci piace è quella che non diventa triste commiserazione, ma anzi, si fa compagnia discreta, paziente ed amorevole. È quella solidarietà che sa restare un passo indietro, ma senza allontanarsi troppo, affinché l’Altro stendendo la sua mano in cerca di aiuto, possa trovarne un’altra che sappia dirgli “Io sto con te”.

INSIEME SI PUÓ... VINCERE!

Il Premio “Il sorriso di Sophie” comprende:

A) SEZIONE NARRATIVA:

Scuola primaria: classi III, IV e V

Alunni ospedalizzati nei reparti di oncologia

B) SEZIONE DRAMMATIZZAZIONE O IDEAZIONE DI UN BRANO MUSICALE (testo e musica):

Scuola secondaria 1° grado: classi I - II e III.

Il Bando del Premio è Consultabile sul sito web ufficiale dell’Associazione “La Conchiglia Odv” https://www.laconchigliavasto.it/ e sulla sua pagina Facebook.

