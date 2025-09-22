Torna il Certame di poesia dialettale

Anche quest'anno, dopo il rinvio dovuto a lutto cittadino, si terrà a Celenza sul Trigno il Certame di poesia dialettale "Elio De Aloysio", giunto alla 54.ma edizione, patrocinata dall'amministrazione comunale e con l'organizzazione della proloco. Coordinatore dell'evento e presidente della giuria il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, che ricorda come "da diversi anni ho l'onore di presiedere il Certame di poesia dialettale di Celenza Sul Trigno, un appuntamento straordinario per i cultori del dialetto e della poesia dialettale."

Il Certame è stato ideato nel 1972 da Elio De Aloysio, presidente dell'Associazione turistica "Pro Coelentia" nel 1972, e l'attuale presidente della Proloco Coelentia, Greta Pollace, sottolinea che questo è "un appuntamento ormai radicato nella nostra comunità e che, ogni anno, riesce a richiamare voci, sentimenti e parole da tutta la nostra regione. Questo evento nasce dal desiderio di celebrare la bellezza della parola, il potere evocativo della poesia e l'amore per il nostro territorio. Celenza sul Trigno, con le sue radici antiche, i suoi panorami sospesi tra montagna e fiume, e il calore della sua gente, si offre oggi come palcoscenico e ispirazione per chi sa trasformare emozioni in versi."

Il sindaco Walter Di Laudo, nel libro allestito per l'occasione, scrive che "il Certame di poesia dialettale è ormai parte integrante della comunità cittadina e incentivare l'amore per la poesia è una missione nobile che fa onore al paese e ai promotori che con passione ogni anno promuovono la manifestazione. Questo Premio è uno straordinario veicolo promozionale del paese e delle sue ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche, e vedere questa importanza riconosciuta dalla critica di settore, accresce ancora di più il significato che porta con sé al di là dell'aspetto prettamente letterario. Sono onorato di rappresentare il nostro piccolo paese in un contesto tanto prestigioso."

Pasqualone per questa edizione ha invitato i poeti dialettali Laurentino Antenucci, Marino Appignani, Pietro Assetta Proietto, Lilliana Capone, Francesco Ciccarelli, Severino Cristini, Nadia D'Arcangelo, Nadia Giovanna Di Filippo, Annamaria Di Lorenzo, Dario Lauterio, Maria Carinta Naccarella, Maria Luisa Orlandi, Toni Pesce, Anna Polidori, Maria Tommasa Primavera, Gabriele Ruggieri, Diana Scutti, Angela Valente, Patrizia Vespaziano che si confronteranno domenica 28 settembre alle 18 nel teatro comunale con i Cantori della torre.