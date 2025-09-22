'Cheese 2025', Abruzzo in vetrina con formaggi, miele e arrosticini

Prosegue con successo la partecipazione abruzzese a “Cheese”, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo ed alla loro biodiversità, in programma a Bra (Cn) dal 19 al 22 settembre 2025, con uno stand regionale e un programma di appuntamenti dedicati al tema.

L’Abruzzo è protagonista di molte conferenze, degustazioni e Laboratori del Gusto durante l’evento.

Da segnalare, nella Casa della Biodiversità, la presentazione dell’iniziativa (in corso proprio in questi giorni a Calascio) della Scuola di perfezionamento per la pastorizia, che ha preso il via con le prime due Masterclass (domenica 14 settembre) e che ha visto i pastori del futuro impegnati in aula e nelle aziende coinvolte. La scuola, finanziata con il contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito delle misure del PNRR (LINEA A, M1.C3 – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”), gestite dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, è realizzata da Slow Food Italia e Dream Italia.

A Cheese è stata presentata in occasione dell’evento Esci dal gregge, vai a scuola di pastorizia!

Da ultimo, nel Mercato italiano e internazionale, distribuiti tra le piazze e le vie della città, troviamo i veri protagonisti della manifestazione, i formaggi di ogni tipo, forma, dimensione, stagionatura, a pasta molle, dura, filata, pressata, ma anche mieli, confetture, mostarde, oli, vini e molto altro.



Prodotti caseari:

Azienda Agricola Podere al Sole, Scanno (Aq)

Azienda Agricola Rotolo Gregorio, Scanno (Aq)

Bioagriturismo La Porta dei Parchi, Anversa degli Abruzzi (Aq)

Azienda Agricola La Mascionara, Campotosto (AQ)

Consorzio dei Produttori del pecorino di Farindola, Farindola (Pe)

Daq Latte Abruzzo, Vasto (Ch)

Caseificio San Giovanni, Montazzoli (Ch)

Carne, salumi e prodotti trasformati:

Azienda Agricola Nero Peligno, Vittorito (Aq)

Azienda Caporale Adriano, Lanciano (Ch)

Bontà Di Fiore, Fresagrandinaria (Ch)

Miele:

Apicoltura Le Api Di Papà, Canosa Sannita (CH)

Birrifici e food truck:

Nelle aree dedicate ai birrifici, alle cucine di strada e ai food truck, per l’Abruzzo è presente Bracevia A Tutta Pecora, San Giovanni Teatino (Ch)