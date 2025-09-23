A San Salvo il dottor Pietro Bartolo, medico di Lampedusa

Il dottor Pietro Bartolo sarà protagonista del primo incontro nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola Vescovo San Salvo, ‘AC Scuola di Pace’.

Giovedì 25 settembre alle ore 18 sarà all'Auditorium Paolo VI in via Saint Nicholas De Port, il giorno seguente venerdì 26 Bartolo incontrerà gli studenti delle classe quinte dell'istituto superiore “Mattioli - D'Acquisto” di San Salvo.

Un'occasione unica per riflettere sulla pace e sulle tante, troppe distanze che frapponiamo tra gli uomini che generano odio e guerre.

La pace deve essere difesa e costruita giorno per giorno e promuovere una cultura della pace, come suggerisce il Cardinale Zuppi, è l'intento dell'iniziativa AC Scuola di Pace che vuole contribuire a riscoprire il valore della condivisione, della cura, dello sguardo attento all'altro che soffre e della mano tesa ad aiutare.

Un progetto ambizioso ma essenziale per tornare a restituire dignità all'umanità che abbiamo sepolto sotto la logica del potere fine a se stesso, dall'egoismo e soprattutto sotto la legge del più forte che decide chi deve soccombere e chi può continuare a vivere senza grossi danni alle coscienze.