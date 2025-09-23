Medici di famiglia contro la Asl: "Modus operandi che sta tentando di distruggere il rapporto con il paziente faticosamente costruito negli anni"

Cari pazienti,

come avrete sicuramente notato negli ultimi tempi il nostro lavoro Ã¨ profondamente cambiato.

Sempre piÃ¹ spesso siamo costretti a negarvi delle prescrizioni di farmaci o esami strumentali, sempre piÃ¹ spesso vi sentiamo lamentarvi perchÃ© le liste d'attesa sono lunghe e troppe volte per delle visite importanti dovete aspettare tanto tempo. Troppo tempo, perchÃ© molto spesso il decorso di una malattia Ã¨ tempo-dipendente e dover attendere mesi quando non anni puÃ² rappresentare una condanna.

Quello che forse non sapete, Ã¨ che anche noi medici siamo continuamente vessati da una Asl che quasi quotidianamente ci manda dei veri e propri "rimproveri" per la spesa sanitaria invitandoci a ridurre il numero delle prescrizioni, come se la Salute fosse un bene su cui risparmiare anzichÃ© un tesoro prezioso da difendere.

Tutto ciÃ², oltre ad essere profondamente umiliante, ci allontana dalla ragione primaria per la quale ognuno di noi ha scelto di fare il medico: per aiutare l'altro e promuovere la sua salute.

NOI NON CI STIAMO!

Ãˆ per questa ragione che questa mattina siamo a Chieti a manifestare contro un modus operandi che sta tentando di distruggere il rapporto medico-paziente da noi tanto faticosamente costruito negli anni.

Non ci troverete in ambulatorio, perchÃ© stiamo manifestando per voi e per noi, perchÃ© questa situazione sta diventando insostenibile.

Saremo comunque disponibili nel pomeriggio per svolgere il nostro lavoro come sempre perchÃ© quella Ã¨ la nostra scelta di vita, quella Ã¨ la nostra missione!

Ma questa mattina NON CI SIAMO perchÃ© noi NON CI STIAMO E NON CI STAREMO MAI e lotteremo in tutti i modi per scrivere una storia diversa.

Con la serietÃ e la dedizione di sempre,

I medici di Corso Umberto I di San Salvo



