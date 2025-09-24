Ricoclaun alla Pinacoteca dâ€™Avalos con lo spettacolo sul Volontariato

Si Ã¨ concluso con grande partecipazione lâ€™evento organizzato dalla Ricoclaun il 24 settembre presso la Pinacoteca dâ€™Avalos, interamente dedicato al tema del volontariato.

Attraverso letture, poesie, coreografie, testimonianze e musica, lo spettacolo ha unito linguaggi diversi per raccontare la forza generativa del dono e diffondere i valori della solidarietÃ in modo creativo ed emozionale.

Sotto la regia di Annalica Bates Casasanta, i clown Eric, LulÃ¹, Sampei, Briciola, Thor, BuondÃ¬ e Broccolo hanno coinvolto ed emozionato il pubblico, ciascuno con la propria sensibilitÃ e originalitÃ .

Alla manifestazione hanno preso parte anche diverse autoritÃ :

Nicola Della Gatta , assessore, ha sottolineato lâ€™importanza del senso di comunitÃ , dellâ€™accoglienza e della vicinanza alle fragilitÃ nelle loro varie forme, che trovano nel volontariato un prezioso strumento di risposta.

Francesco Prospero , consigliere regionale, ha rimarcato il valore della clownterapia non solo a Vasto ma in tutto il territorio regionale, illustrando inoltre una proposta di legge regionale che introduce disposizioni specifiche in materia di clownterapia.

Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, ha presentato unâ€™iniziativa di solidarietÃ : la messa in vendita di un quadro realizzato da Davide Scutece durante la Notte Rosa, il cui ricavato sarÃ devoluto alla raccolta fondi promossa da Ricoclaun per acquistare nuovi armadi e comodini destinati al reparto di Pediatria di Vasto.

Ospite dâ€™onore della serata Ã¨ stato Fabio Falcone, che con la sua voce e i suoi racconti ha saputo emozionare il pubblico, ribadendo con intensitÃ il valore dellâ€™impegno verso la comunitÃ .

Lâ€™evento Ã¨ stato anche lâ€™occasione per annunciare il nuovo corso Ricoclaun 2025, rinnovato nei contenuti e nella struttura: un intenso percorso formativo accompagnato da un periodo di affiancamento, perchÃ© â€“ come ricordano i clown â€“ il dono del sorriso non si puÃ² improvvisare.

Per maggiori informazioni sul corso Ã¨ possibile consultare il sito ricoclaun.it/diventa-un-clown