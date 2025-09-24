Ricoclaun alla Pinacoteca dâ€™Avalos con lo spettacolo sul Volontariato

Si Ã¨ concluso con grande partecipazione lâ€™evento organizzato dalla Ricoclaun il 24 settembre presso la Pinacoteca dâ€™Avalos, interamente dedicato al tema del volontariato.
Attraverso letture, poesie, coreografie, testimonianze e musica, lo spettacolo ha unito linguaggi diversi per raccontare la forza generativa del dono e diffondere i valori della solidarietÃ in modo creativo ed emozionale.
Sotto la regia di Annalica Bates Casasanta, i clown Eric, LulÃ¹, Sampei, Briciola, Thor, BuondÃ¬ e Broccolo hanno coinvolto ed emozionato il pubblico, ciascuno con la propria sensibilitÃ e originalitÃ .
Alla manifestazione hanno preso parte anche diverse autoritÃ :
- Nicola Della Gatta, assessore, ha sottolineato lâ€™importanza del senso di comunitÃ , dellâ€™accoglienza e della vicinanza alle fragilitÃ nelle loro varie forme, che trovano nel volontariato un prezioso strumento di risposta.
- Francesco Prospero, consigliere regionale, ha rimarcato il valore della clownterapia non solo a Vasto ma in tutto il territorio regionale, illustrando inoltre una proposta di legge regionale che introduce disposizioni specifiche in materia di clownterapia.
- Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, ha presentato unâ€™iniziativa di solidarietÃ : la messa in vendita di un quadro realizzato da Davide Scutece durante la Notte Rosa, il cui ricavato sarÃ devoluto alla raccolta fondi promossa da Ricoclaun per acquistare nuovi armadi e comodini destinati al reparto di Pediatria di Vasto.
Ospite dâ€™onore della serata Ã¨ stato Fabio Falcone, che con la sua voce e i suoi racconti ha saputo emozionare il pubblico, ribadendo con intensitÃ il valore dellâ€™impegno verso la comunitÃ .
Lâ€™evento Ã¨ stato anche lâ€™occasione per annunciare il nuovo corso Ricoclaun 2025, rinnovato nei contenuti e nella struttura: un intenso percorso formativo accompagnato da un periodo di affiancamento, perchÃ© â€“ come ricordano i clown â€“ il dono del sorriso non si puÃ² improvvisare.
Per maggiori informazioni sul corso Ã¨ possibile consultare il sito ricoclaun.it/diventa-un-clown