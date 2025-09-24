Vasto: Debiti e polemiche sul piano asfalti, scontro in consiglio comunale

Il piano di rifacimento di 75 strade cittadine ha acceso il dibattito in consiglio comunale. L’amministrazione ha previsto un mutuo da 3 milioni di euro per finanziare gli interventi, cui si aggiunge un milione di interessi passivi da corrispondere entro il 2040. Una scelta che, secondo l’opposizione, comporterà un impegno finanziario prolungato per i cittadini.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Vincenzo Suriani, Francesco Prospero e Guido Giangiacomo, hanno sollevato perplessità sul metodo con cui è stato elaborato il cosiddetto “piano asfalti”. Hanno evidenziato come la selezione delle arterie da includere nel progetto sia avvenuta in una riunione interna di maggioranza, senza un confronto pubblico più ampio.

Critiche sono state rivolte anche all’intervento del sindaco, giudicato dai consiglieri poco attinente alle condizioni locali delle strade. A loro avviso, le difficoltà della viabilità cittadina derivano da anni di mancata manutenzione, e non possono essere ricondotte a fattori esterni.

Nel mirino anche alcune spese recentemente sostenute dal Comune: dall’acquisto di autovelox e varchi elettronici, all’assunzione di nuovo personale, fino al sostegno economico a iniziative associative. Secondo l’opposizione, parte di queste risorse avrebbe potuto essere destinata alla manutenzione stradale, evitando il ricorso all’indebitamento.

I tre consiglieri hanno definito il provvedimento un azzardo finanziario, sostenendo che a pagare il costo degli interventi saranno i cittadini, attraverso le imposte, le sanzioni e le rate del mutuo.



Servizio di Ercole d'Ercole