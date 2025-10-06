Solidarietà e sorrisi alla Festa dei Nonni di San Salvo organizzata da Luigi Farina

Durante la 9ª Festa dei Nonni organizzata a San Salvo da Luigi Farina e dai suoi tantissimi amici, è arrivato un gesto di grande solidarietà che ha riempito di gioia la Ricoclaun: una donazione di 550 euro a sostegno delle attività dell’associazione.

La somma sarà destinata alla raccolta fondi per la Pediatria dell’Ospedale di Vasto, che Ricoclaun sta facendo in questo periodo l’acquisto di nuovi armadi e comodini destinati alle stanze dei piccoli pazienti.

Un progetto concreto per rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e colorato, in linea con la missione dell’associazione: portare allegria, leggerezza e sorrisi a chi ne ha più bisogno.

La festa, dedicata ai nonni, è stata un momento di grande affetto, condivisione e valori autentici, e la generosità di Luigi e dei suoi amici ha aggiunto un tocco speciale di umanità e solidarietà.

La Ricoclaun ha voluto ringraziare Luigi Farina con la maglietta “Amici Ricoclaun”, simbolo del legame sincero e costante con l’associazione e del sostegno che nel tempo non è mai mancato.

“Siete la dimostrazione che la gentilezza è contagiosa e che insieme si può rendere il mondo un posto più luminoso” – è il messaggio di gratitudine espresso dai volontari Ricoclaun.

Un grazie di cuore a Luigi e a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro sensibilità, continuano a credere nella forza del sorriso.