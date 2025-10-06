Gissi, partono i lavori di rifacimento strade nella zona industriale

Nella zona industriale di Gissi sono partiti i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla SP 154, sulle sue traverse principali e sulla strada di contrada Selva. Lâ€™intervento, sostenuto dai fondi regionali stanziati per la manutenzione e lâ€™infrastrutturazione dei nuclei industriali abruzzesi, punta a garantire una viabilitÃ piÃ¹ sicura, soprattutto per i mezzi pesanti e per i lavoratori delle aziende presenti nellâ€™area.

Oltre alla posa del nuovo asfalto, il progetto prevede il miglioramento della segnaletica e dei sistemi di drenaggio delle acque, riducendo i rischi di buche e allagamenti. I cantieri sono organizzati per limitare al minimo i disagi alla circolazione quotidiana e garantire la continuitÃ delle attivitÃ industriali.

Lâ€™intervento interessa le strade piÃ¹ trafficate della zona industriale, con benefici immediati per imprese e operatori. La riqualificazione rappresenta un passo concreto per rendere lâ€™area piÃ¹ funzionale ed efficiente, migliorando sicurezza e accessibilitÃ . Lâ€™opera conferma lâ€™attenzione della Regione Abruzzo verso lo sviluppo dei poli industriali locali, rafforzando infrastrutture strategiche e creando condizioni operative migliori per aziende e lavoratori.

Servizio di Ercole d'Ercole