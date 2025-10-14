La Ricoclaun al 'Safety Day' NSG Group - Pilkington Italia

Il 10 ottobre la Ricoclaun è stata ospite della NSG Group - Pilkington Italia di San Salvo in occasione del Safety Day, una giornata dedicata alla sicurezza che, per l’occasione, ha visto anche la partecipazione dei figli dei dipendenti.

Un evento davvero speciale, in cui la sicurezza è stata raccontata in modo originale, coinvolgente e divertente. All’aperto i bambini hanno potuto vivere l’esperienza di “Pompieropoli”, grazie agli ex vigili del fuoco che hanno organizzato un emozionante percorso avventuroso per far conoscere il mondo dei pompieri e le regole base della prevenzione.

Dopo i saluti e l’introduzione dei responsabili delle Risorse Umane e del dipartimento sicurezza dell’azienda che hanno sottolineato l’importanza della cultura della sicurezza, la scena si è riempita di colore e risate grazie alla Ricoclaun. I clown Eric, Lulù, Sampei, Gioia, Frittatina, Leggera e Fiorellino hanno portato allegria e riflessione con coreografie divertenti, magie, gag , cruciverba e indovinelli a tema sicurezza, coinvolgendo grandi e piccoli in un momento di gioco e consapevolezza.

Un modo diverso di parlare di sicurezza, che ha unito il sorriso alla riflessione e la leggerezza all’importanza di un valore fondamentale, sia in azienda che nella vita di tutti i giorni.