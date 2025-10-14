Scorrimento graduatoria contributi caregiver familiari

Il Comune di Vasto informa che, con determinazione dirigenziale n. 1182 del 09/10/2025, Ã¨ stato approvato lo scorrimento della graduatoria relativa allâ€™avviso pubblico per lâ€™assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, in attuazione del DPCM 28 dicembre 2021 e della DGR Abruzzo n. 770 del 12 dicembre 2022, riferita allâ€™annualitÃ 2021.

Il provvedimento dispone lâ€™utilizzo delle economie residue per finanziare ulteriori istanze ammissibili, fino allâ€™esaurimento delle risorse disponibili, con contributi che variano da 1.200 â‚¬ a 2.400 â‚¬ annui a seconda della gravitÃ e dellâ€™intensitÃ del bisogno.

Sono complessivamente 116 le domande ammesse, di cui 54 finanziate integralmente, 1 parzialmente finanziata e le restanti 61 ammesse ma non finanziabili per esaurimento fondi.

Lâ€™elenco completo dei beneficiari ammessi e finanziati Ã¨ consultabile al seguente link diretto: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/albopretorio/getfile.aspx?SOURCE=DB&PARAM=29222&KEY=86083

Â«Il Comune di Vasto rinnova il proprio impegno a riconoscere e sostenere il valore sociale del caregiver familiare, figura fondamentale nellâ€™assistenza quotidiana alle persone con disabilitÃ grave o gravissimaÂ», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessora alle Politiche sociali Anna Bosco.



