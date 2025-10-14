Ãˆ Lucio D'Ascenzo il sub di Montenero morto a Petacciato

Correre e immergersi, la fatica e l'attesa vigile, terra e acqua: aveva queste due passioni Lucio D'Ascenzo. E il destino ha voluto che si spegnesse oggi pomeriggio, intorno alle 13:00, mentre praticava uno dei suoi amati hobby: con una tuta da sub si trovava in mare a Petacciato. L'appuntamento con la fatalitÃ in un posto che conosceva fin troppo bene, essendo meta preferita nelle sue battute di pesca.

Ma da un certo punto in poi quell'immobilitÃ che dalla riva la moglie notava da un po' Ã¨ diventata sospetta. La chiamata alla Guardia Costiera di Termoli, la corsa con due mezzi navali e personale di terra, nove uomini in tutto per salvare Lucio. Non Ã¨ servito.

Inutili le prime manovre di rianimazione, cosÃ¬ come l'arrivo del 118: il cinquantenne era giÃ senza vita, probabilmente stroncato da un malore.

Continua su Montenero Notizie (clicca qui)