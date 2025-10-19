La Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato al Raduno 'tricolore' di Padova

La Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.) ha recentemente partecipato al 9Â° Raduno Nazionale A.N.P.S. che ha avuto luogo a Padova.

"Il Raduno ANPS - hanno dichiarato il presidente Matteo Marzella e l'assessore alla Cultura e agli Affari Istituzionali, Nicola Della Gatta - Ã¨ un importante momento di aggregazione per gli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio e in congedo, e per le loro famiglie, ed Ã¨ un unâ€™occasione di incontro con la cittadinanza per condividere valori, tradizione e missione dellâ€™Istituzione Polizia di Stato. Per noi dell'A.N.P.S. di Vasto si tratta di una partecipazione davvero eccezionale che qualifica perchÃ© si inserisce nel quadro delle celebrazioni del nostro decimo anniversario di fondazione".

Emozionante Ã¨ stato lâ€™evento conclusivo del Raduno nazionale con la sfilata degli associati in Prato della Valle, presentata dalla giornalista Ilaria Dalle Palle, che ha visto la partecipazione delle Sezioni ANPS provenienti da tutta Italia, dei Reparti della Polizia di Stato e della Protezione Civile, del Gruppo Bandiera e della Banda della Polizia di Stato, dei Vice Ispettori del 19Â° Corso Nettuno e di una rappresentanza delle Fiamme Oro - Settore di atletica e Sezione paralimpica.

La sfilata si Ã¨ svolta alla presenza del Ministro dellâ€™Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia â€“ Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani ed Ã¨ stata accompagnata da brani musicali eseguiti dalla Banda della Polizia di Stato.