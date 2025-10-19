Sporting San Salvo Calcio a 5, partenza col 'botto'

Lo Sporting San Salvo C5 zittisce i pronostici e vola a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato In Serie C2 abruzzese girone B.

Una squadra data per sfavorita alla vigilia, ma che ha già fatto capire di che pasta è fatta: due vittorie, tanto cuore e uno spirito di gruppo che fa la differenza.

Nell’ultima partita i ragazzi di Tumini e Tufano hanno superato, con il punteggio di 4-2, il Centro Storico Montesilvano C5 con una prestazione solida, fatta di sacrificio, grinta e gioco corale. Non i più forti sulla carta, forse. Ma i più uniti in campo, sicuramente.

“Non abbiamo stelle, abbiamo una famiglia” – ha detto a fine gara il capitano Medei. “Quando giochi per il compagno e non per te stesso, i risultati arrivano. E questi 6 punti lo dimostrano.”

Un inizio che fa sognare, ma con i piedi ben saldi a terra. Il gruppo sa che la strada è lunga, ma l'entusiasmo è quello giusto. E in un campionato equilibrato come questo, essere sottovalutati può diventare l’arma vincente.

La prossima sfida, in trasferta con il Casoli C5, altra squadra con 2 vittorie su 2 all'attivo, sarà un banco di prova importante. Ma se c’è una cosa che questa squadra ha già dimostrato, è che non si arrende mai. Cuore, sudore e spirito di squadra: è questa la vera forza dei ragazzi dello Sporting San Salvo,