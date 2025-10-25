Il Lions Club San Salvo spedisce 435 occhiali usati raccolti durante lâ€™anno, un gesto concreto di solidarietÃ 

Il Lions Club San Salvo ha provveduto alla spedizione degli occhiali usati raccolti nel corso dellâ€™anno, contribuendo cosÃ¬ al service internazionale che permette di ridare il dono della vista a chi ne ha piÃ¹ bisogno.
Un momento significativo che testimonia lâ€™impegno concreto del club sul territorio e lâ€™adesione ai valori di servizio e solidarietÃ propri del movimento Lions.
Alla spedizione al Centro Raccolta Occhiali Usati erano presenti il presidente del Club Virginio Di Pierro, lâ€™officer distrettuale per la raccolta occhiali Paolo Affaldani, il past president Romina Palombo, il tesoriere Agostino Venanzio Bolognese e lâ€™officer di club per il service occhiali usati Carmen Di Vito.
Il progetto Lions di raccolta e riciclo degli occhiali rappresenta una delle attivitÃ di maggiore impatto a livello mondiale: gli occhiali donati vengono selezionati, rigenerati e inviati in Paesi dove lâ€™accesso a cure oculistiche Ã¨ limitato, offrendo una seconda possibilitÃ a chi Ã¨ affetto da problemi visivi.
Un piccolo gesto per noi, una grande differenza per chi riceverÃ questi occhiali.