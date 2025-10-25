Partecipa a IlTrigno.net

Pellegrinaggio a Roma delle comunitÃ  di San Giuseppe e San Nicola San Salvo

Appuntamenti
MercoledÃ¬ 22 ottobre alle 2 del mattino, quando il silenzio avvolgeva ancora le strade di San Salvo, due comunitÃ  parrocchiali insieme si sono dirette verso Roma.

I fedeli delle parrocchie San Giuseppe e San Nicola Vescovo, guidati dai loro amati parroci don Raimondo Artese e don Antonio Totaro, hanno intrapreso un pellegrinaggio verso il cuore della cristianitÃ : Piazza San Pietro.

Il viaggio, proposto come gesto di fede e comunione, ha coinvolto circa 140 pellegrini, suddivisi in autobus, ciascuno portando con sÃ© speranze, preghiere e gratitudine. Un cammino che ha intrecciato fatica, spiritualitÃ , arte e fraternitÃ .

