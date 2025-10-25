Nonni Digitali": incontri gratuiti per imparare a navigare e difendersi online

Incontri gratuiti per avvicinare le persone anziane al mondo delle tecnologie digitali, fornendo strumenti pratici per semplificare la vita quotidiana e rafforzare la sicurezza online. È il progetto “Nonni Digitali: navigare, comunicare e difendersi online”, promosso da ANCoS Aps Chieti e Anap Confartigianato Chieti.

Il progetto prende il via con due appuntamenti, in programma lunedì 27 ottobre, dalle ore 10:30 alle 12:00, presso Academy ForMe, in via Filippo Masci (primo piano centro commerciale Centauro), a Chieti, e martedì 28 ottobre, a Casalbordino, sempre dalle 10:30 alle 12:00, presso il Centro diurno anziani, in via Tiro a Segno.

Durante gli incontri si parlerà di strumenti digitali utili nella vita di tutti i giorni, dall’uso di WhatsApp ed e-mail ai principali servizi pubblici online, come Inps, Comuni, Poste Italiane, fino alla gestione di Spid per accedere a pagamenti e documenti senza muoversi da casa. Spazio anche ai temi della sicurezza digitale, con esempi concreti per riconoscere e difendersi da truffe e frodi informatiche.

Gli eventi sono promossi in collaborazione con Starting Digital, l'innovation hub di Confartigianato Chieti L'Aquila. Il progetto è stato realizzato grazie alle somme del 5×1000 donate all’ANCoS.

"La tecnologia - afferma il presidente dell'Anap Chieti, Mario Gasbarri - fa ormai parte della vita quotidiana di tutti, anche degli anziani, che sempre più spesso la utilizzano per comunicare, informarsi o gestire pratiche personali. Tuttavia, non sempre dispongono degli strumenti necessari per farlo in sicurezza, diventando talvolta bersaglio di truffe o raggiri".

"Con il progetto Nonni Digitali - sottolinea il vicedirettore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Giovanna Di Tella, responsabile di Confartigianato Persone - vogliamo accompagnare le persone anziane in un percorso di consapevolezza e autonomia, aiutandole a comprendere le opportunità offerte dal digitale e a sfruttarle con serenità. L’obiettivo è ridurre il divario tecnologico e favorire una vera inclusione, in cui nessuno resti indietro".