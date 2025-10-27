Raccolta alimentare promossa dai Salesiani di Vasto, oltre 5.000 chili di prodotti per le famiglie bisognose

La ComunitÃ Salesiana di Vasto ringrazia di cuore i punti vendita e tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente sabato 25 ottobre alla seconda Raccolta Alimentare 2025 donando liberamente alimenti e beni di prima necessitÃ per le tante famiglie in difficoltÃ del territorio.

Lâ€™iniziativa, organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Bosco di Vasto e promossa dal gruppo interparrocchiale della Diaconia, ha visto avvicendarsi i tanti gruppi di volontari che si sono alternati a turno per tutta la giornata di sabato.

Alla fine della giornata sono stati raccolti Kg. 5.051 di prodotti, superando il quantitativo di ottobre 2024 che era stato di kg. 4.300.

I beni raccolti sono stati immagazzinati, suddivisi e stoccati per tipologia di prodotto e data di scadenza, e verranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno nei prossimi giorni.

I punti vendita che hanno partecipato sono stati: 1) Lidl (Circonvallazione Histoniense) con Associazione Un Buco Nel Tetto 2) Conad (via Alessandrini) con Diaconia/ADS 3) Gemmir Tigre (via Marco Polo) con Associazione Un Buco Nel Tetto 4) Pianeta Spazio Conad (via Cardone) con Agesci Scout 5) Todis (corso Mazzini) con ACR 6) Conad (via Alfieri) con Diaconia 7) Acqua & Sapone (via del Giglio) con Salesiani Cooperatori/Masci 8) Eurospar (via Ciccarone) con ACR.