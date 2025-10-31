Partecipa a IlTrigno.net

Pellegrinaggio giubilare a Roma del Gruppo di Vasto dell'Anmi-Associazione Nazionale Marinai d'Italia

redazione
Associazioni
Il Gruppo Anmi-Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vasto, nella giornata di mercoledÃ¬ in pellegrinaggio giubilare a Roma, ha partecipato con grande gioia e fede all'Udienza Generale del Santo Padre Leone XIV.

Ad accompagnare il gruppo guidato dal presidente Luca Di Donato Ã¨ stato il cappellano spirituale Don Luca Corazzari, parroco di San Giuseppe, con la gradita partecipazione del vice sindaco Licia Fioravante e dell'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.

Alla fine dell'udienza in Piazza San Pietro, in un clima di fede e di raccoglimento, i partecipanti hanno attraversato la Porta Santa.

Nel pomeriggio visita nella Basilica di Santa Maria Maggiore pregando al cospetto della tomba di Papa Francesco, e alla Basilica di San Giovanni in Laterano.

