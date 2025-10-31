Stazione Porto di Vasto, presentato in Comune il progetto di riqualificazione di RFI

Â«Dopo varie sollecitazioni da parte del Comune di Vasto, insieme al Comitato Abruzzo in Movimento, si torna a chiedere a RFI di realizzare il progetto che prevede la scalinata di collegamento tra la stazione ferroviaria Porto di Vasto con lâ€™area sovrastante (Viale Unione Europea, zona ex Elettrocenter)Â». Lo hanno annunciato oggi 31 ottobre 2025 il sindaco Francesco Menna, lâ€™assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante e lâ€™assessore ai Trasporti Carlo Della Penna. Presente, oltre agli assessori Gabriele Barisano e Paola Cianci, una rappresentanza di Abruzzo in Movimento.

Â«Il progetto di RFI Ã¨ datato aprile 2024 ma ad oggi nulla si vede. Lâ€™Amministrazione comunale â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna - si impegna a procedere con interventi relativi allâ€™illuminazione, alla videosorveglianza, al rifacimento degli asfalti nellâ€™area sovrastante di proprietÃ di Arap. Quello della scalinata Ã¨ un progetto importante per migliorare la fruibilitÃ della stazione e la connessione con il porto e la cittÃ . Il nostro obiettivo Ã¨ garantire unâ€™infrastruttura moderna, sicura e funzionale, a beneficio di cittadini e turistiÂ».



Lâ€™intervento, attualmente in fase di proposta preliminare, sarÃ oggetto di un confronto tecnico tra il Comune di Vasto e RFI per definirne gli aspetti realizzativi, le tempistiche e le modalitÃ di finanziamento.



