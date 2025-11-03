Commovente preghiera al Cimitero di San Salvo in ricordo dei "Giovani Angeli"

Si è tenuta nel pomeriggio di domenica 2 novembre l'annuale preghiera in ricordo dei “Giovani Angeli”nel Cimitero comunale di San Salvo curata dai giovani-issimi di Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo come momento di riflessione dedicato ai ragazzi prematuramente scomparsi.

Insieme ai loro educatori e al parroco don Antonio Totaro, i giovani hanno voluto ricordare coloro che sono stati strappati alla vita in giovane età, con l'intento di mantenere vivo il loro ricordo attraverso azione di carità.

Un momento particolarmente significativo è stato l'esecuzione del canto ‘Abbracciami’, durante il quale i partecipanti hanno scritto su delle pietre il nome di un proprio caro defunto da affidare alla Misericordia di Dio Padre poste a semicerchio quasi a simboleggiare un arco posto tra cielo e terra adornato con delle candele.

Al termine, ogni ragazzo ha donato dei lumini alle famiglie che hanno perso il proprio caro prematuramente.

La ‘Veglia’ si è conclusa con una benedizione, lasciando un segno profondo di fede e speranza nella comunità di San Salvo.