Particella 18, proposta di emendamento respinta: resta lâ€™ipotesi di vendita

Torna al centro del dibattito la particella 18, terreno oggetto di una lunga discussione urbanistica a San Salvo. Durante lâ€™ultima seduta del consiglio comunale, il consigliere Fabio Travaglini ha presentato una proposta di emendamento al punto 3 dellâ€™ordine del giorno, relativo alla variante urbanistica e alla revoca della delibera del 24 febbraio 2025. Quella delibera prevedeva la vendita dellâ€™area e la realizzazione di una struttura alberghiero-ricettiva.

Pur condividendo la scelta della maggioranza di abbandonare lâ€™ipotesi iniziale di costruire un grattacielo di 65 metri, lâ€™emendamento chiedeva di eliminare anche la parte che mantiene aperta la possibilitÃ di vendita del terreno.

Travaglini ha sottolineato come il ripensamento sulla destinazione dellâ€™area sia stato frutto del lavoro delle opposizioni e dellâ€™impegno di comitati civici, che si sono mobilitati contro la vendita e la costruzione, promuovendo anche una raccolta firme che ha superato le duemila adesioni da parte dei cittadini.

La proposta non Ã¨ stata accolta: 8 voti contrari e 7 favorevoli. Il consiglio ha quindi revocato la precedente delibera, ma senza rinunciare allâ€™idea di una futura valorizzazione dellâ€™area attraverso una possibile cessione, considerata un asset strategico per lo sviluppo turistico.

La discussione sulla particella 18 resta aperta, con posizioni diverse tra tutela del patrimonio pubblico e prospettive di investimento.

Servizio di Ercole d'Ercole